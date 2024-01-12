Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала об отравлении на проекте

Участница «Новых звезд в Африке» Медведева рассказала об отравлении на проекте

Популярная российская актриса, звезда юмористического проекта Comedy Woman и участница экстремального шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Наталия Медведева рассказала об отравлении на съемках передачи. На эту тему она высказалась в YouTube-шоу «Вкусно как в Африке».

«Мы траванулись в начале, когда замочили бобы и пытались есть их замоченными, пока не было кастрюли, то есть несваренные. На самом деле, если съесть четыре-пять штучек, — это нормально», — вспомнила участница «Новых звезд в Африке».

Медведева отметила, что съела целую горсть сырых бобов. «И я отравилась, потому что у меня желудок слабенький, на сопельках держится в принципе. Конечно, замоченная фасоль — это очень тяжелая пища для желудка», — сказала она. По словам актрисы, помимо нее из-за бобов отравилось еще несколько участников. «В туалете дня так два посидели», — заключила она.

Ранее победительница «Новых звезд в Африке», юмористка Евгения Искандарова пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта. Она рассказала, что после участия в проекте у нее нарушилось пищеварение.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». Его участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости. Победитель получает приз в размере пять миллионов рублей.