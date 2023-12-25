Победительница шоу ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта

Победительница «Звезд в Африке» Искандарова рассказала о проблемах с питанием

Победительница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на телеканал ТНТ, юмористка Евгения Искандарова пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта. Подробности она раскрыла в интервью The Voice.

Искандарова рассказала, что после участия в «Новых звездах в Африке» у нее нарушилось питание. «Появились проблемы с перееданием», — отметила Искандарова. По ее словам, сейчас она наблюдается у врача и занимается спортом, чтобы восстановить питание. «Надеюсь, совсем скоро приду в привычное состояние тела», — добавила она.

Победительница проекта также призналась, что выигранные на проекте деньги она потратила на погашение ипотеки. «Честно говоря, когда я участвовала в проекте, не была до конца уверена, что эти деньги существуют. Мне казалось, что, может быть, это все говорят только для зрителей. Но оказалось, что выигрыш настоящий», — заключила юмористка.

Ранее финалистка «Новых звезд в Африке», российская блогерша Карина Нигай рассказала, что после шоу у нее была сильная депрессия, а также начались проблемы с питанием. Блогерша призналась, что не согласилась бы снова участвовать в проекте.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». Его участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости. Победитель получает приз в пять миллионов рублей.