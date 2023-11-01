Звезда популярного телешоу пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта

Блогерша Нигай заявила, что после «Звезд в Африке» у нее была сильная депрессия

Российская блогерша, участница второго сезона популярного шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Карина Нигай пожаловалась, что после проекта у нее начались проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Нигай заявила, что считает «Новые звезды в Африке» прекрасным и захватывающим шоу. При этом блогерша призналась, что не согласилась бы снова участвовать в проекте. «Я бы не повторила то, что прошла там. Даже под угрозой работы я бы не пошла голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24 на 7», — написала она.

По словам Нигай, после шоу у нее была сильная депрессия, а также начались проблемы с питанием. «Я до сих по не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме», — подчеркнула она.

Ранее телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал, какое испытание в «Новых звездах в Африке» было для него самым сложным. Артист сообщил, что тяжелее всему ему было на голосовании, где ему и другим участникам нужно было решить, кто должен покинуть проект следующим.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.