Российский ведущий раскрыл главные сложности участия в популярном шоу на ТНТ

Участник «Звезд в Африке» Кучера назвал голосование самым сложным испытанием шоу

Российский ведущий и актер Оскар Кучера раскрыл главные сложности участия в популярном шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. В интервью «Телепрограмме» он назвал самым сложным испытанием голосование.

Отвечая на вопрос о сложностях участия в проекте, Кучера пожаловался на голод и скуку. «Первое — это голод, с которым приходилось бороться. Перманентно хотелось есть! А второе — скука, с ней тоже приходилось бороться. Были моменты, когда даже читать надоедало», — заявил он.

Еще одной трудностью съемок в проекте телеведущий назвал постоянный холод. Кучера отметил, что холод «пронизывал до пяток», когда уходило солнце.

Однако самым сложным испытанием шоу актер счел голосование. «Все-таки самым сложным испытанием было не одиночество и не безделье, а именно вопрос принятия решений по тому, с кем мы должны попрощаться и каким образом это должно происходить», — высказался Кучера. По его мнению, голосования «бесили и вымораживали» всех участников проекта. «В эти моменты мы должны были из обычных людей превратиться в игроков», — заключил он.

Ранее актер юмористического проекта «Однажды в России» на ТНТ Александр Пташенчук поделился впечатлениями от участия в шоу «Новые звезды в Африке». Он рассказал, что голод на съемках программы доводил его до обмороков.