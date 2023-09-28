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17:45, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о доводившем до обморока голоде на съемках шоу на ТНТ

Шоумен Пташенчук заявил, что терял сознание от голода в «Новых звездах в Африке»

Кадр: страница «Александр Пташенчук | Мне смешно» во «ВКонтакте»

Бывший участник КВН и актер юмористического проекта «Однажды в России» на ТНТ Александр Пташенчук поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В проекте «Мне смешно» он рассказал о доводившем его до обморока голоде на съемках программы. Видео доступно во «ВКонтакте».

Пташенчук отметил, что изначально они с коллегой Михаилом Стогниенко, также участвовавшим в реалити-шоу, решили, что в «Новых звездах в Африке» не будут слишком серьезно относиться к происходящему и постараются «просто веселиться». «И мы полетели, и мы веселились. До какого-то момента. В какой-то момент нас поломали, и меня, и Мишу», — признался он.

Шоумен заявил, что на проекте столкнулся с серьезной нехваткой еды. Пташенчук пояснил, что в первый день съемок в распоряжении участников была лишь банка бобов, выигранная ими в испытании. «Я сильно *** [обалдел] от того, что мы реально эту банку бобов ели три дня. Десять человек. Нам реально было нечего есть. Я на второй-третий день прямо уже терял сознание. Я лежал, у меня отказывало тело», — раскрыл подробности звезда КВН.

При этом, как указал Пташенчук, ранее ему казалось, что участники этого реалити-шоу преувеличивают, рассказывая о сильном голоде на съемках.

Ранее бывшая участница «Новых звезд в Африке», артистка Наталия Медведева назвала главную сложность съемок в этом реалити-шоу. Она призналась, что на проекте тяжело переносила замкнутое пространство и вынужденное общение с окружающими.

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    Маргарита Щигарева
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