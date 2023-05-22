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10:36, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman назвала главную сложность популярного реалити-шоу на ТНТ

Медведева назвала замкнутое пространство главной сложностью шоу «Новые звезды в Африке»

Кадр: СТС / YouTube

Популярная российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о главных сложностях участия в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. О проекте она высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Одной из главных трудностей участия в программе Медведева назвала замкнутое пространство. «Вынужденное общение, отсутствие близких людей», — перечислила она другие сложности проекта.

Актриса также призналась, что, покидая шоу, ощущала сильное облегчение. «Под камерами жить — большое испытание для нервной системы», — подчеркнула звезда Comedy Woman.

«Новые звезды в Африке» — продолжение проекта «Звезды в Африке», выходящего на ТНТ с 2021 года. В программе известные личности живут в Африке в экстремальных условиях и проходят ряд испытаний.

Ранее участник «Новых звезд в Африке» комик Дмитрий Кожома рассказал о закулисье реалити-шоу. В частности, он заявил, что героям проекта действительно не хватало еды.

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Маргарита Щигарева
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