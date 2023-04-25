Бывший резидент Comedy Club раскрыл закулисье популярного реалити-шоу

Комик Кожома сравнил шоу «Новые звезды в Африке» с игрой в мафию из-за постоянных интриг

Бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Дмитрий Кожома раскрыл закулисье популярного реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Впечатлениями от участия в проекте комик поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кожома рассказал, что на проекте участники практически не пользовались мобильными телефонами. По словам экс-резидента Comedy Club, устройства им выдавали всего на час в сутки, но, если съемки затягивались, например, из-за непогоды, то герои передачи могли и вовсе весь день оставаться без связи.

Кроме того, комик сообщил, что участники проекта действительно голодали. «Отсутствие еды неслучайно, когда ты голодный, ты злой. А голодный ты всегда», — добавил Кожома. Он также сравнил «Новых звезд в Африке» с игрой в мафию из-за постоянных интриг на площадке.

«Я пришел к мысли, что этот проект — это наш мир в миниатюре. Забери у людей все, оставь им только возможность заработать на еду — и разговоры будут только о еде. Больше ни о чем, только о еде», — резюмировал Кожома.

Ранее другая участница «Новых звезд в Африке» Карина Кросс призналась, что участие в передаче благоприятно сказалось на ней. Блогерша благодарна проекту за то, что он помог ей раскрыться с новой стороны.