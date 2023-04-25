Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:09, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Бывший резидент Comedy Club раскрыл закулисье популярного реалити-шоу

Комик Кожома сравнил шоу «Новые звезды в Африке» с игрой в мафию из-за постоянных интриг

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpess.com

Бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Дмитрий Кожома раскрыл закулисье популярного реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Впечатлениями от участия в проекте комик поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кожома рассказал, что на проекте участники практически не пользовались мобильными телефонами. По словам экс-резидента Comedy Club, устройства им выдавали всего на час в сутки, но, если съемки затягивались, например, из-за непогоды, то герои передачи могли и вовсе весь день оставаться без связи.

Кроме того, комик сообщил, что участники проекта действительно голодали. «Отсутствие еды неслучайно, когда ты голодный, ты злой. А голодный ты всегда», — добавил Кожома. Он также сравнил «Новых звезд в Африке» с игрой в мафию из-за постоянных интриг на площадке.

«Я пришел к мысли, что этот проект — это наш мир в миниатюре. Забери у людей все, оставь им только возможность заработать на еду — и разговоры будут только о еде. Больше ни о чем, только о еде», — резюмировал Кожома.

Ранее другая участница «Новых звезд в Африке» Карина Кросс призналась, что участие в передаче благоприятно сказалось на ней. Блогерша благодарна проекту за то, что он помог ей раскрыться с новой стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков
Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль
Трамп назвал США свалкой
В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева
Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии
Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»
Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.