Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

Блогерша Кросс рассказала, что участники «Звезд в Африке» голодают и испытывают стресс

Участница популярной программы «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ и блогерша Карина Кросс раскрыла изнанку шоу. В YouTube-передаче «Есть вопросики» ведущей Иды Галич она рассказала, что на проекте участники голодают, из-за чего испытывают стресс.

Кросс рассказала, что участие в «Звездах в Африке» благоприятно сказалось на ней. «Я поменялась там в лучшую сторону. Спасибо огромное этому проекту, потому что я узнала ту Карину, которую вообще не знала, не видела, и она вообще другая», — призналась она.

Блогерша отметила, участники шоу голодают на проекте, из-за чего испытывают стресс. «Почему рейтинги такие безумные? Потому что люди находятся реально в критических условиях, и они выдают то, что в обычной жизни, когда у тебя есть шницель, картошечка, ты не выдаешь эти эмоции. Потому что ты сытый, ты не в состоянии стресса находишься», — пояснила она.

Помимо этого, Кросс добавила, что сложность для многих участников представляет то, что им приходится жить и спать в одном помещении с людьми, с которыми ранее они были незнакомы.

В сентябре 2022 года одного из участников «Звезд в Африке» госпитализировали. Его увезли на скорой со съемочной площадки. У него возникла сильная боль в животе, которая не прошла даже после приема таблеток.

На проблемы с питанием жаловался и другой участник шоу — резидент Comedy Club Роман Юнусов. По его словам, на проекте участники питаются только бобами и маисом, которые «буквально бетонируются в твоем желудке. Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что перенес голод на проекте легче, чем другие его участники.