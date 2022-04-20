Звезда Comedy Club раскрыл закулисье популярного шоу на ТНТ

Комик Юнусов заявил, что в шоу «Звезды в Африке» ему было сложно питаться бобами и маисом

Российский юморист и актер, звезда Comedy Club Роман Юнусов раскрыл закулисье шоу «Звезды в Африке», выходящего на телеканале ТНТ. В беседе с изданием «Телепрограмма» он описал сложности, возникшие с питанием в популярной программе, а также дал характеристику ее ведущей Ольге Бузовой.

«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (...) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — заявил комик. Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что перенес голод на проекте легче, чем другие его участники.

По словам юмориста, в Африке он не боялся представителей местной фауны — крыс, змей, насекомых — так как в других передачах уже сталкивался с ними. Он также отметил, что испытания во втором сезоне шоу, в отличие от первого сезона программы, были особенными по масштабу и сложности. «Прежде всего в этом проекте человек должен обладать абсолютным хладнокровием. Забывать о каких-то чувствах, симпатиях при выполнении заданий. Ловить змею голыми руками, нырять, если потребуется», — поделился комик.

Помимо того, Юнусов высказался о ведущей «Звезд в Африке» Бузовой. «Ольга — смелая и талантливая девушка. Уж она-то в своей жизни прошла очень много испытаний, но при этом она — стойкий кремень!» — похвалил ведущую юморист.

Ранее другая участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова, рассказала о поведении на съемках Бузовой. Она назвала ведущую проекта потрясающим профессионалом. По словам Рудовой, Бузова уважительно относилась как к героям проекта и своим коллегам, так и к персоналу.