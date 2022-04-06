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Известная актриса раскрыла поведение Бузовой на съемках шоу для ТНТ

Экс-участница шоу «Звезды в Африке» Рудова назвала ведущую Ольгу Бузову профессионалом
Наталья Рудова

Наталья Рудова. фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Известная российская актриса, экс-участница проекта «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Наталья Рудова раскрыла поведение на съемках ведущей шоу Ольги Бузовой. Об этом она рассказала в сторис своего профиля в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса назвала Бузову потрясающим профессионалом. «Она уверенный в себе ведущий, она понимающий ведущий. Она знает, что, как и зачем», — продолжила Рудова. По словам бывшей участницы шоу, на съемках Бузова уважительно относится к коллегам, героям проекта и персоналу.

Артистка также рассказала о сложностях участия в «Звездах в Африке». «Было крайне голодно. Первые двое суток мы вообще ничего не ели», — призналась Рудова. Актриса отметила, что во время создания программы «таяла на глазах».

Ранее на тяжелые условия на съемках «Звезд в Африке» пожаловалась российская блогерша Аня Покров. Она заявила, что испытывала сильный стресс из-за еды, которую ей приходилось употреблять в Африке. Помимо того, блогерша на проекте сильно скучала по близким.

О трудностях, с которыми приходилось сталкиваться во время участия в «Звездах в Африке», также рассказал актер Владимир Сычев. Он отметил, что тяжелее всего во время пребывания в Африке для него было жить вблизи от опасных представителей местной фауны.

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Маргарита Щигарева
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