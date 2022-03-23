Известный актер рассказал о главных сложностях участия в шоу на ТНТ

Актер Сычев назвал самым сложным в шоу «Звезды в Африке» жизнь вблизи от опасных животных

Известный российский актер Владимир Сычев назвал главные сложности участия в шоу «Звезды в Африке», выходящем на телеканале ТНТ. В интервью изданию StarHit он рассказал, что тяжелее всего во время пребывания в Африке для него было жить вблизи от опасных представителей местной фауны.

«Сложнее всего, когда в кровать скорпион заползет!» — заявил Сычев, отвечая на вопрос о самом сложном в телешоу. Актер также добавил, что однажды во время участия в проекте едва не столкнулся с бегемотами.

По словам собеседника журналистов, он хотел искупаться, однако администратор в срочном порядке позвал всех людей в здание. «Я подумал, что какое-то задание готовят, а оказалось, бегемот с бегемотихой прошли в нескольких метрах от нас. Представляете, если бы на три минуты раньше вышел? Учитывая то, что бегемоты самые опасные животные, все могло закончиться плохо», — подчеркнул Сычев. Он отметил, что в Африке от этих млекопитающих в год погибает больше людей, чем от укусов ядовитых змей.

Ранее популярный телеведущий и комик Михаил Галустян рассказал о строгом правиле на съемках «Звезд в Африке». Он заявил, что из-за риска нападения диких животных участникам проекта запрещалось выходить из дома одним ночью.

В середине февраля ведущая «Звезд в Африке» Ольга Бузова сообщила, что на съемочный лагерь шоу обрушился ураган. По ее словам, в результате стихийного бедствия лагерь оказался полностью разрушен.