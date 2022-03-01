Популярный комик рассказал об одном строгом правиле на съемах шоу для ТНТ

Популярный комик, ведущий экстремального шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Михаил Галустян рассказал об одном строгом правиле на проекте. Его комментарий передает «Вокруг ТВ».

По словам Галустяна, съемочная группа проживает в заповеднике в саванне. Ведущий отметил, что его и других участников команды ничего не отделяет от животных в их естественной среде обитания. «В прошлом сезоне [шоу «Звезды в Африке»] мое утро начиналось с того, что по крыше жилища пробегал табун обезьян, о стены рогами терлись носороги, рядом бегали львы, паслись зебры», — вспомнил он.

Также комик рассказал, что им строго запретили выходить из дома одним ночью. Покидать жилище, как уточнил Галустян, разрешили только в сопровождении человека с фонариком. Ведущий объяснил, что такая мера была принята из-за повышенной опасности в саванне ночью. «Запросто могли напасть хищники», — подчеркнул он.

Галустян добавил, что сначала ему и другим участникам съемочной группы было страшно жить в таких условиях, но со временем они привыкли.

В середине февраля его соведущая Ольга Бузова сообщила, что на съемочный лагерь ТНТ обрушился ураган. По ее словам, в результате стихийного бедствия лагерь был полностью разрушен. Также, как отметила знаменитость, были уничтожены камеры, провода и все декорации. Она уточнила, что из съемочной команды шоу никто не пострадал.

Проект «Звезды в Африке», ведущими которого являются Галустян и Бузова, стартовал на канале ТНТ 19 сентября 2021 года. В эфире проекта звезды эстрады, кино, спорта и соцсетей соревнуются друг с другом, проходя различные испытания. Победитель получает приз в размере пяти миллионов рублей.