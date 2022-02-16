Ураган обрушился на съемочный лагерь ТНТ и снес его

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как на съемочный лагерь шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ обрушился ураган. В Telegram-канале Buzova House Бузова показала видео, на котором он снес лагерь.

Ураган обрушился на лагерь во вторник, 15 февраля, примерно в 16 часов в ЮАР, в пределах провинции Лимпопо, где проходят съемки. Бузова призналась, что это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. «На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось…и начался настоящий [ад]. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — поделилась телеведущая.

Бузова рассказала, что в результате стихийного бедствия лагерь оказался полностью разрушен. Также были уничтожены камеры, провода и все декорации. Из команды, по словам ведущей, никто не пострадал.

«Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались», — добавила Бузова. Несмотря на происшествие, как отметила телеведущая, съемки «Звезд в Африке» продолжаются.

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