Разработчики ИИ занялись уничтожением книг

ИИ-компании уличили в уничтожении миллионов книг после сканирования для обучения моделей

Ведущие технологические компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), массово скупают у букинистов бумажные книги, чтобы обучать на них свои нейросети, а после этого фактически уничтожают миллионы томов в связи с особенностями технологии их сканирования. Об этом со ссылкой на материалы ряда западных изданий пишет «Коммерсантъ».

Из материалов недавнего судебного процесса, на котором одного из лидеров ИИ-рынка, компанию Anthropic, признали виновной в использовании пиратских копий книг, общественность и журналисты узнали о том, что техногиганты скупают бумажные книги для обучения своих моделей, а сами книги уничтожают. Как оказалось, в Anthropic уже несколько лет существует проект «Панама», называемый «попыткой отсканировать все книги в мире», работу над которым там не хотели бы афишировать.

В Anthropic считают нужным обучать ИИ-модели не на «низкокачественном интернет-контенте», а на книгах. Там потратили на их скупку уже десятки миллионов долларов. При этом для сканирования используются специальные автоматы, которые для упрощения и ускорения процесса отделяют корешки книг и разделяя их на страницы, что предполагает дальнейшую утилизацию.

Такими закупками занимаются не только Anthropic, и это, по мнению авторов Washington Post, «показывает, на что готовы такие технологические компании, как Anthropic, Google и OpenAI, чтобы получить колоссальные объемы данных, на которых они могут "обучать" свои модели». Также отмечается, что поставка книг ИИ-корпорациям уже почти стала самостоятельной индустрией, в которой работают несколько компаний, скупающих тома оптом, причем речь идет о разовых партиях до миллиона книг.

Ранее также стало известно, что ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников, которым они готовы платить за работу на строительстве дата-центров почти в полтора раза больше, чем получают такие же сотрудники, занятые в других секторах.