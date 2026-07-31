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21:22, 31 июля 2026 (обновлено: 21:33, 31 июля 2026)Культура

Сын «Гены Букина» пожаловался на насилие в школе из-за отца

Сын актера Виктора Логинова Александр заявил, что пережил травлю в школе из-за славы отца
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Счастливы вместе»

Сын актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина из сериала «Счастливы вместе», Александр заявил, что пережил травлю в школе из-за славы отца. Об этом молодой человек сообщил в шоу «Выживалити. Наследники».

19-летний Саша Логинов признался, что из-за роли отца в культовом ситкоме ему часто доставалось от одноклассников.

«Дразнили сыном Гены Букина. Люди цеплялись даже за то, что у папы было несколько браков. Меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щеку, после чего я начал заниматься тайским боксом», — вспомнил сын звезды.

Также Логинов-младший сообщил, что в детстве ему всегда не хватало поддержки отца, впрочем как и сейчас. «Отсутствие отца — цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — добавил он.

Ранее актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», пожаловался на отказ режиссеров снимать его в военных фильмах.

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