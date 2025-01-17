Гена Букин загрустил без ролей в военном кино

Актер Виктор Логинов: Из-за роли Гены Букина меня не берут в военное кино

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», пожаловался на отказ режиссеров снимать его в военных фильмах. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Я бы хотел сняться в военном кино. А режиссеры отвечают, что не могут сделать Гену Букина генералом, полковником или хотя бы капитаном. Даже солдатом не могут», — сообщил актер.

Артист отметил, что роль в сериале «Счастливы вместе» стала для него «входным билетом в киноиндустрию». По словам Логинова, он благодарен своему персонажу за подаренные карьерные возможности.

В прошлом году Логинов был приглашен в Театр на Малой Ордынке, где получил роли Дика Дайвера в спектакле «Ночь нежна» по роману Фицджеральда, а также доктора Хувеналя Урбино в постановке «Любовь во время холеры» по книге Габриеля Гарсиа Маркеса.

Ранее актер рассказал о причинах конфликта с латвийской певицей Лаймой Вайкуле на одном из украинских телевизионных шоу.

