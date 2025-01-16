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15:30, 16 января 2025Культура

Звезда «Счастливы вместе» рассказал о конфликте с Вайкуле

Актер Виктор Логинов объяснил конфликт с Лаймой Вайкуле на украинском шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актер Виктор Логинов, известный по ролику Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказал о конфликте с советской и латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле, который произошел на одном из украинских телевизионных шоу в 2000-х. Его цитирует aif.ru.

По словам Логинова, тогда Вайкуле сидела в жюри, а он работал на сцене. «Так слово за слово и началась перебранка. У нее была одна точка зрения, у меня была другая точка зрения, мы не сошлись. Впечатление тогда о ней у меня сложилось не очень хорошее», — поделился актер.

Он также отметил, что некоторые люди «начинают звездить и улетать в заоблачные дали». «Как только человек вот так, как Вайкуле, себя начинает вести, свысока разговаривая со всеми, это всегда будет билетом в один конец», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.

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