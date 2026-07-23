Известный журналист-иноагент рассказал об обилии заброшенных зданий в европейской столице

Журналист Дмитрий Козелев заявил об обилии заброшенных зданий в Лиссабоне

Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший в Португалию, раскрыл необычный факт о столице этой страны Лиссабоне. В видео на своем YouTube-канале он заявил об обилии заброшенных зданий в этом европейском городе.

«В Лиссабоне действительно натыкаешься на пустые и заброшенные здания повсюду. Это может быть многоэтажка с заколоченными окнами в самом центре города или особняк с видом на океан в престижном пригороде», — рассказал Колезев.

По его словам, в этом европейском городе заброшено примерно каждое седьмое здание. В целом же Португалия считается первой по числу пустующих зданий страной Евросоюза. «[В Португалии] 700 тысяч пустых жилых объектов по всей стране», — отметил он.

Ранее Колезев сообщил, что оказался в непростой ситуации в Португалии из-за ужесточения закона о гражданстве. По оценке журналиста, в какой-то момент у него может не остаться ни одного действующего паспорта.