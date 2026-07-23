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09:27, 23 июля 2026Бывший СССР

На Украине объяснили огромные вложения в БПЛА переходом страны в режим камикадзе

Дубинский: Вложения Украины в беспилотники связано с переходом страны в режим камикадзе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Огромные вложения Украины в беспилотники связано с переходом страны в режим камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Идет работа, направленная на то, чтобы переориентировать оставшиеся ресурсы на максимизацию ущерба российской экономике перед завершением войны. Интересов Украины тут нет от слова совсем. Страну просто еще больше переводят в режим камикадзе», — пишет депутат.

По его словам, западные спонсоры войны поняли, что война за территории проиграна, а вложения в сухопутную армию не наносят ущерба России в необходимом для них объеме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил конфликт на Украине с госсекретарем США Марко Рубио и рассказал ему о положении дел на линии боевого соприкосновения.

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