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12:34, 21 декабря 2024Экономика

Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса

Mash: суд исключил певицу Вайкуле из числа участников «Лайма-Люкс Рус»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вайкуле перестала входить в число участников компании «Лайма-Люкс Рус», уточняется в публикации. Среди видов ее деятельности — салоны красоты, продажа косметики, мебели и аксессуаров.

Данную компанию Вайкуле вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым открыла в начале нулевых. Певице принадлежало 49 процентов в данном ООО, но в 2022 году она передала их Мамедову. Осенью 2024 года предприниматель подал иск, направленный на исключение исполнительницы из числа участников объединения. Спустя полгода суд одобрил его, и теперь бизнесмен остался единственным владельцем косметической компании.

В 2023 году выручка компании составила 300 миллионов рублей. Чистая прибыль при этом оказалась в разы меньше — только 4 тысячи рублей.

В ноябре стало известно об отмене декабрьских концертов Вайкуле в ФРГ. Певица должна была выступить в Берлине, Бремене и Оффенбахе. Причины такого решения не раскрывались.

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