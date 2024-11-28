Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:22, 28 ноября 2024Культура

В ФРГ отменили концерты Лаймы Вайкуле

В Германии отменили концерты певицы Лаймы Вайкуле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Германии отменили декабрьские концерты советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Информация об этом опубликована на сайте Kontramarka.de.

Причины такого решения не уточняются. Исполнительница должна была выступить в Берлине, Бремене и Оффенбахе.

В октябре продюсер Сергей Лавров предрек отмену концертов Вайкуле в ФРГ. Он отметил, что певица «никогда не "продавалась" хорошо», только в Советском Союзе, но в тот период времени, по его словам, «ходили вообще на всех». Медиаменеджер считает, что на выступление артистки в Германии может прийти только русскоязычная публика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

      В Госдуме раскритиковали условия Киева для переговоров с Россией

      В США заявили о загнанном в угол Западе

      На Западе анонсировали «новую главу» конфликта на Украине

      Хакеры украли секретный документ главкома ВСУ

      Мать спрятала новорожденную дочь в ящике под кроватью и три года держала ее там

      Названа увеличивающая риск инфаркта и инсульта безобидная привычка

      В Британии заявили о молчании Запада после удара «Орешником»

      США скопировали иранский беспилотник и отправили его на Украину

      Дроны ВСУ атаковали село в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше