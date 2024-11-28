В ФРГ отменили концерты Лаймы Вайкуле

В Германии отменили концерты певицы Лаймы Вайкуле

В Германии отменили декабрьские концерты советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Информация об этом опубликована на сайте Kontramarka.de.

Причины такого решения не уточняются. Исполнительница должна была выступить в Берлине, Бремене и Оффенбахе.

В октябре продюсер Сергей Лавров предрек отмену концертов Вайкуле в ФРГ. Он отметил, что певица «никогда не "продавалась" хорошо», только в Советском Союзе, но в тот период времени, по его словам, «ходили вообще на всех». Медиаменеджер считает, что на выступление артистки в Германии может прийти только русскоязычная публика.