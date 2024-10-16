Концертам Лаймы Вайкуле в Европе предрекли провал

Продюсер Сергей Лавров: Вайкуле не сможет продать билеты на концерты в Германии

Певица Лайма Вайкуле не сможет реализовать билеты в Германии. Таким мнением поделился продюсер Сергей Лавров, его цитирует «Абзац».

Медиаменеджер предрек концертам артистки в Европе провал. Он отметил, что Вайкуле «никогда не "продавалась" хорошо», только в Советском Союзе, но в тот период времени, по его словам, «ходили вообще на всех». «С 2000-х по 2020-е билеты на Вайкуле невозможно было реализовать вообще нигде и никогда. Очень много мероприятий отменялось. А все, что проводилось, было убыточным», — сказал Лавров.

По его мнению, на выступления артистки в Германии может прийти только русскоязычная публика. «А она и в России к ней относилась прохладно», — добавил продюсер.

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