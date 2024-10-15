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15:56, 15 октября 2024Культура

Президент Молдавии встретилась с покинувшими Россию артистами

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2»
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с российскими артистами, покинувшими страну из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает местное издание Unimedia.

В Кишиневе глава государства познакомилась с участниками группы «Би-2», которая недавно покинула Израиль. Некоторые члены коллектива имеют молдавское гражданство. Также Санду пообщалась с певицей Лаймой Вайкуле, критикующей российские власти.

«Всегда рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня сюда и поддержали нас», — заявила Майя, приветствуя музыкантов.

Ранее стало известно, что российские артисты Ккркоров, Михайлов и Басков выступили в поддержку оппозиционной молдавской партии «Шор» с песней на румынском языке.

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      Андрей Шеньшаков
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