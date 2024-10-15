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14:18, 15 октября 2024Культура

Российские певцы поддержали молдавскую оппозицию песней на румынском

Киркоров, Басков и Михайлов исполнили песню в поддержку оппозиции в Молдавии
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певцы Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Басков исполнили песню на румынском языке в поддержку молдавской партии «Шор». Об этом сообщает местный Telegram-канал NewsMaker.

Артисты поддержали оппозиционные силы Молдавии, спев композицию Inima mea e Moldova, написанную молдавскими артистами Симионом Гимпу и Ионом Алдеа-Теодоровичем. Выступление стало частью ролика политического блока «Победа» миллиардера Илана Шора.

В свою очередь, дочь Симиона Гимпу Анда Вахнован назвала опубликованный клип с песней «неудачным предвыборным трюком» и заявила, что семья артиста обратится в суд за использование трека без разрешения правообладателей.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Молдавии высказались против вступления страны в НАТО.

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      Андрей Шеньшаков
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