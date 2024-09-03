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15:54, 3 сентября 2024Бывший СССР

Большинство граждан Молдавии высказались против вступления страны в НАТО

59 процентов граждан Молдавии против вступления страны в НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большинство граждан Молдавии высказались против вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании iData, опубликованные на странице организации в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Против присоединения страны к Североатлантическому альянсу, согласно опросу, выступают 59 процентов граждан.

29 процентов опрошенных высказались за вступление в альянс, 12 процентов респондентов затруднились с ответом или предпочли не отвечать.

Всего в опросе участвовало 1004 человека почти из 2,5 миллиона жителей республики.

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» и бизнесмен Илан Шор заявил, что власти страны ради вступления в НАТО могут отказаться от нейтралитета.

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      Сергей Болиев
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