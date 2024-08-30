В Молдавии заявили о риске отмены нейтралитета страны

Политик Шор заявил о риске отмены нейтралитета в Молдавии ради вступления в НАТО

Власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради вступления страны в НАТО. Об этом сообщил «Известиям» лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«У нас как дома шастают натовские генералы, к нам завозят военную технику, постоянно проводятся военные учения», — заявил он. Аналогичное мнение о риске отмены нейтралитета страны высказал депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. При этом он усомнился, что президент страны Майя Санду вряд ли пойдет на подобный шаг до президентских выборов, которые пройдут в Молдавии 20 октября.

Издание отмечает, что в правящей партии данный вопрос не обсуждался.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Молдавию прекратить безответственные игры с суверенитетом и придерживаться нейтрального статуса.