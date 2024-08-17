В МИД России призвали Молдавию прекратить безответственные игры с суверенитетом

Захарова: Россия призывает Молдавию придерживаться нейтрального статуса

Россия призывает Молдавию прекратить безответственные игры с суверенитетом и придерживаться нейтрального статуса. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«Россия в очередной раз призывает власти Молдавии прекратить безответственные игры с суверенитетом, а также безопасностью республики, залогом которых является нейтральный статус. Это подразумевает сбалансированную внешнюю политику и поддержание дружественных отношений с соседними государствами, включая Россию», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва постоянно обращает внимание Кишинева на то, что «бездумное следование» антироссийскому курсу Запада «идет вразрез» с конституционным статусом нейтралитета Молдавии.

13 августа МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару из-за информации о базировании переданных Киеву самолетов F-16 на территории страны. Кроме того, внимание дипломата обратили на продолжающуюся милитаризацию страны и проведение совместных учений со странами-членами НАТО.