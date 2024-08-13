Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России из-за F-16

МИД РФ вызвал временного поверенного Молдавии из-за базирования F-16 в стране

МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару из-за информации о базировании переданных Киеву самолетов F-16 на территории страны. Сообщение об этом опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

«Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, внимание временного поверенного обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений со странами-членами НАТО. По утверждению российского МИД, такие тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, а также ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой республики.

Российское дипведомство призвало Кишинев придерживаться нейтрального статуса и не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации украинского кризиса.

Ранее МИД Молдавии опроверг размещение истребителей F-16 Вооруженных сил Украины на территории Молдавии. По заявлениям пресс-службы ведомства, республика не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины.