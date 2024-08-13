В Молдавии опровергли информацию о размещении F-16 Украины

МИД Молдавии: размещение F-16 для Украины — нарушение принципа нейтральности

Размещение истребителей F-16 Вооруженных сил Украины на территории Молдавии стало бы нарушением Кишиневом принципа нейтральности. Информацию о готовности предоставить аэродромы для самолетов Киева опровергла в Telegram пресс-служба МИД Молдавии.

«Республика Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины. Республика Молдавия является нейтральным государством, и ее институты будут продолжать соблюдать принцип нейтралитета», — говорится в публикации.

В дипломатическом ведомстве отметили, что информация о размещении истребителей ВСУ является фейковой.

Ранее из-за возможного размещения украинских F-16 в Румынии предсказал эскалацию британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, украинские власти рассматривают подобный сценарий для того, чтобы спровоцировать вовлечение стран НАТО в конфликт.