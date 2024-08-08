На Западе предрекли эскалацию из-за возможного размещения украинских F-16 в Румынии

Меркурис: если Украина разместит F-16 в Румынии, то будет эскалация

Если Киев разместит истребители F-16 в Румынии, чтобы они взлетали оттуда и выполняли операции на территории Украины, то это приведет к эскалации, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Эксперт выразил мнение, что, украинские власти рассматривают подобный сценарий для того, что спровоцировать вовлечение стран НАТО в конфликт.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию республики. По его словам, украинские пилоты уже начали использовать технику.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал политик. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос о предоставлении истребителей.