На Западе сделали прогноз о судьбе Одессы после российских ударов

Меркурис: Одесса больше не будет портовым городом после российских ударов

Одесса перестанет быть портовым городом после российских авиаударов. Такой прогноз о судьбе города сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — высказался он.

Судоходство в украинских портах оказалось фактически парализовано после серии российских ударов по портовой инфраструктуре. Украинские власти сообщили, что в порты перестали заходить суда, а крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk накануне объявил о прекращении работы с портом Черноморск.

Ранее о резком сокращении морского сообщения заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, 22 июля ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей.