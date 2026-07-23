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21:32, 23 июля 2026Мир

На Западе сделали прогноз о судьбе Одессы после российских ударов

Меркурис: Одесса больше не будет портовым городом после российских ударов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / File Photo / Reuters

Одесса перестанет быть портовым городом после российских авиаударов. Такой прогноз о судьбе города сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — высказался он.

Судоходство в украинских портах оказалось фактически парализовано после серии российских ударов по портовой инфраструктуре. Украинские власти сообщили, что в порты перестали заходить суда, а крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk накануне объявил о прекращении работы с портом Черноморск.

Ранее о резком сокращении морского сообщения заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, 22 июля ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей.

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