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01:25, 23 июля 2026Бывший СССР

Ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

Сибига: Ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Server Amzayev / Globallookpress.com

Ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей, об этом 22 июля заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что за последние несколько дней российские военные атаковали по меньшей мере три судна в Черном море.

По словам главы украинского МИД, Киев обратился с запросом о срочном заседании Совбеза ООН 27 июля по поводу судоходства в Черном море.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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