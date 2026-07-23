Родившая редкую тройню россиянка описала эмоции фразой «и радость, и большой ужас»

Родившая необычную тройню описала реакцию отца фразой «и радость, и большой-большой ужас»

В Новосибирске на свет появилась необычная тройня. У 23-летней Марии Григорьевой и ее мужа родились две девочки и мальчик. Такой случай считается редким, поскольку у каждого малыша во время беременности были собственные плацента и плодный пузырь, поясняет KP.RU.

Отмечается, что будущие родители долго не подозревали, что ждут тройню. Сначала врачи сообщили, что супруги ждут двойню, но уже на первом скрининге выяснилось, что детей будет трое. Отец малышей, который является ветераном боевых действий, узнал об этом по телефону.

«Я ему звоню, говорю: "Поздравляю, ты многодетный папа". Он такой: "О, классно, хорошо". Перезванивает через пять минут: "А что значит многодетный папа?" Я говорю: "Три ребенка". Ну, естественно, там реакция –- и радость, и большой-большой ужас», — описала реакцию Мария.

Из-за особенностей многоплодной беременности малыши появились на свет на 34-й неделе. Самой крошечной девочке при рождении удалось набрать всего 870 граммов. Первые дни дети находились под круглосуточным наблюдением врачей, а сейчас уже живут вместе с мамой в одной палате. Большую помощь молодой маме оказывает бабушка, ведь одновременно успокоить троих малышей одной парой рук непросто.

Врачи отмечают, что состояние новорожденных постепенно улучшается. Двое детей уже полностью получают грудное молоко, а для третьего мама сцеживает его отдельно. Домой семью планируют отпустить совсем скоро. Осталось дождаться, когда самая маленькая девочка наберет необходимые два килограмма.

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