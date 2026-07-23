Названы причины потери интереса туристов к Калининграду

АТОР: Калининград потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики

В летнем сезоне 2026 Калининград потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики. Причины спада интереса россиян к этому городу назвал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По словам спикера, также на ситуацию повлиял спад экономики в целом и снижение потребительского спроса на фоне экономии. «Если все будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах», — добавил он.

Курносов подчеркнул, что местные отели справятся с падением спроса, так как они могут регулировать прибыль ценой. Кроме того, у них есть финансовая подушка, которая образовалась в предыдущие периоды.

Ранее сообщалось, что российские туристы нашли альтернативу отдыху в странах Европы на родине. Особенно популярным среди соотечественников направлением стал Калининград.

