Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:36, 23 июля 2026Путешествия

Названы причины потери интереса туристов к Калининграду

АТОР: Калининград потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В летнем сезоне 2026 Калининград потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики. Причины спада интереса россиян к этому городу назвал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По словам спикера, также на ситуацию повлиял спад экономики в целом и снижение потребительского спроса на фоне экономии. «Если все будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах», — добавил он.

Материалы по теме:
Куда поехать в августе 2026 года: недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года:недорогие пляжные направления в России и других странах
Сегодня
Что посмотреть в Калининграде и области? Главные места и цены на отдых в 2026 году
Что посмотреть в Калининграде и области?Главные места и цены на отдых в 2026 году
28 января 2026

Курносов подчеркнул, что местные отели справятся с падением спроса, так как они могут регулировать прибыль ценой. Кроме того, у них есть финансовая подушка, которая образовалась в предыдущие периоды.

Ранее сообщалось, что российские туристы нашли альтернативу отдыху в странах Европы на родине. Особенно популярным среди соотечественников направлением стал Калининград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Новый главком ВСУ сделал резкое заявление о россиянах
    Еще одна страна анонсировала создание «сильнейшей армии в Европе»
    Покупатели отвернулись от новостроек в Сочи
    Инстасамка прокатилась на яхте в аксессуарах за 2,6 миллиона рублей
    Подружка невесты осталась инвалидом из-за свадебной традиции
    В МИД прокомментировали слова нового главкома ВСУ о русских
    В Норвегии пожаловались в ФИФА на отмену удаления Балогуна
    Техногиганта оштрафовали на миллиард долларов
    В Анголе осудили россиян за планирование госпереворота
    В российском лесу выкопали кости жертвы громкой расправы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok