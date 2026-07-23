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16:55, 23 июля 2026 (обновлено: 17:05, 23 июля 2026)Ценности

Популярные в 70-х туфли вернутся в моду осенью

Vogue: Популярные в 70-х французские танцевальные туфли вернутся в моду осенью
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Популярная в 1970-х годах обувь вернется в моду осенью 2026 года. Материал публикует журнал Vogue.

Речь идет о французских танцевальных туфлях, которые представляют собой смесь джазовок и классических дерби. Известно, что в 1970 году основательница французского балетного бренда Роуз Репетто вдохновилась мягкой обувью джазовых танцоров и изготовила указанную модель специально для своей невестки — знаменитой французской танцовщицы и балерины Зизи Жанмер.

По словам журналистов, фасон, получивший название Repetto Zizi, послужил вдохновением для современных дизайнеров. В том числе их включили в коллекции известные марки Jacquemus и Celine.

Ранее в июле сообщалось, что популярные в 1970-х платья вернулись в моду летом 2026 года.

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