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09:01, 23 июля 2026Путешествия

Россиянка описала курорт Вьетнама фразой «Анапа-стайл»

Россиянка побывала в Нячанге и поделилась впечатлениями
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Россиянка побывала в Нячанге и описала курорт Таиланда фразой «Анапа-стайл». Своими впечатлениями она поделилась анонимно в комментариях к одному из постов на странице тревел-блогерши «Ты ж турагент!» на платформе «Дзен».

Она рассказала, что отказалась от поездки на популярный остров развлечений VinWonders из-за огромного количества туристов. «Местные жители говорят, что такого еще не видели. Просто Анапа-стайл. По пляжу ходят русскоговорящие парни с корзинами и кричат: "Пирожки, чебуреки, самса"», — делится россиянка.

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Она призналась что ее совсем не впечатлил Нячанг. Море ей не понравилось, а на пляже все сидят «друг у друга на головах». «Из Москвы лететь 10 часов, чтобы тупо в Анапе побывать. Вьетнама я там не увидела», — заключила она.

А автору блога удалось найти и оценить отель Sochi Hotel с русским названием в Нячанге. Отель находится в 20 минутах ходьбы от центра, на небольшой улице, на которой можно встретить кафе «Арарат», ресторан «Ташкент» и чайхону «Ала-Тоо». Рядом, по словам россиянки, есть все необходимое — от обменников до русскоговорящего персонала в заведениях. «Это обычная высотка в 21 этаж, без территории, без своего пляжа. Пляж прямо через дорогу, общественный», — пишет при этом тревел-блогерша.

Ранее россиянка описала туристов в Нячанге фразой «некоторые отливают прямо на пляже». Также она пожаловалась на «хмурые и неприветливые» лица местных жителей, плохой сервис и дорогую и невкусную еду в заведениях.

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