Россиянка описала туристов на курорте Вьетнама фразой «некоторые отливают прямо на пляже»

Российская туристка отдохнула на популярном курорте Вьетнама Нячанг и была разочарована. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В частности, читательница издания пожаловалась на «хмурые и неприветливые» лица местных жителей, плохой сервис и дорогую и невкусную еду в заведениях. Отдельное разочарование ей преподнес пляжный отдых.

«После шести вечера, по нашим наблюдениям, пляж во многом оккупирован местными. И все бы ничего, если бы не поведение части людей: некоторые, извините, отливают прямо на пляже. Для нас это был просто шок. После такого никакого желания там находиться уже не остается», — такими фразами описала туристов на этом азиатском курорте соотечественница.

Кроме того, россиянка не смогла привыкнуть к хаотичному движению на дорогах. По ее словам, местные водители могут ехать навстречу или вылетать из-за поворота, не притормаживая и даже не глядя. «Переход дороги превращается в отдельный аттракцион на выживание. После нескольких дней к этому немного привыкаешь, но расслабиться не получается», — посетовала она.

Автор отзыва заключила, что ни сервис, ни отель, ни еда, ни пляжи, ни общая атмосфера Нячанга ей не понравились. Она добавила, что второй раз в это место бы не поехала.

Ранее российская тревел-блогерша описала этот же курорт Вьетнама фразой «как Анапа в разгар августа». Путешественница пояснила, что Нячанг уже давно живет «по законам массмаркета».

