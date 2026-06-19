«Это было жутко и неприятно». Вьетнам — одно из главных мест отдыха россиян. Чем он может разочаровать?

Водитель мототакси во Вьетнаме домогался российской туристки

Вьетнам стал точкой притяжения для россиян благодаря чартерным рейсам и низким ценам на питание и отдых: средняя стоимость ночи в местной гостинице варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от типа жилья. Но многие туристы из России отправились в отпуск и открыли для себя нелицеприятные стороны этой азиатской страны: тараканы в постели, грязное море, специфическая еда и даже случаи домогательств. Чем разочаровали вьетнамцы российскийх туристов — в материале «Ленты.ру».

Почему россияне массово устремились во Вьетнам

Путешественница из Москвы Марина в беседе с «Лентой.ру» рассказывает о том, что россияне массово хлынули в отпуск во Вьетнам. Отдых в этой стране Азии стал гораздо выгоднее отечественных курортов из-за окрепшего рубля. Так, в мае двое туристов из России могли отдохнуть во вьетнамском городе всего за 105 тысяч рублей с учетом перелета в обе стороны.

Соотечественников полно в Нячанге, там даже вывески на русском языке везде. В некоторых местах экскурсии можно оплатить переводом на российскую карту — настолько он популярен у россиян Марина российская путешественница

Популярность страны выросла и благодаря большому количеству прямых рейсов, а также за счет длительного безвизового режима. На данный момент россиянам можно находиться в стране до 45 дней.

Почему стоит тщательно выбирать отель во Вьетнаме

Пагода Куан Ам в Дананге, Мраморные горы, Вьетнам Фото: lemaret pierrick / Shutterstock / Fotodom

Влияет на выбор отдыха и бюджетная стоимость жилья. Отдыхающая на данный момент во Вьетнаме россиянка Илона в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что гостиниц там много — среди них часто встречаются отели с руфтопом, бассейном или пляжем. «Найти отель — не проблема: 2-3 тысячи рублей в сутки — и у тебя классные условия для жизни», — добавляет Илона.

С ее мнением соглашается и москвичка Марина. Так, стоимость недели отдыха в пятизвездочном отеле Нячанга с панорамными окнами, видом на море, шведским столом из 500 разнообразных блюд и локальным пляжем на двоих в 2024 году обошлась ей всего около 30 тысяч рублей.

Мне кажется, на российских курортах за такие деньги даже клоповник какой-нибудь не получится снять на неделю Марина российская путешественница

Однако выбирать отель нужно внимательно. К примеру, в Дананге девушка столкнулась с ситуацией, когда картинка не соответствовала действительности. «Отель на фото был красивый, белоснежный, тоже с видом на море. А в результате оказалось, что он был таким 15 лет назад. Мебель уставшая, за окном — какая-то стройка, белье воняло сыростью», — объясняет туристка.

С подобной проблемой столкнулась и Илона. Девушка бронировала отель в Дананге удаленно, а по приезде выяснилось, что окно в ее номере — бутафорское. Она советует соотечественникам во Вьетнаме действующую у местных жителей практику — сперва приехать в отель и только потом заселиться, если все устраивает.

Достаточно распространенная штука во Вьетнаме, когда ты заселяешься в номер, но невнимательно прочитал отзывы и посмотрел фото, а потом оказывается, что у тебя нет окна Илона российская путешественница

При этом осматривать номера перед заселением необходимо тщательно: одной из проблем, с которой часто сталкиваются россияне во вьетнамских гостиницах, — тараканы. К примеру, россиянку Дарью и ее дочь в номере местного отеля встретили полчища насекомых. Стоило постоялицам лишь включить свет, как тараканы начали ползти из всех щелей и даже из-под кровати. При заселении же все выглядело чисто и опрятно.

Постояльцы отелей во Вьетнаме часто жалуются на тараканов Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

На ресепшене россиянкам предложили лишь спрей, но женщина с дочерью не захотели проводить ночь с насекомыми и были вынуждены в срочном порядке искать ночлег. «Это Азия. Проблема Азии в том, что здесь очень много живности: она заползает и залетает в дом. Я, например, никогда не держу окна открытыми, потому что "залетные тараканы" — это неприятная реальность», — говорит собеседница «Ленты.ру» Илона.

С летающими и ядовитыми насекомыми во Вьетнаме столкнулась и жительница России Ольга. Она лежала в постели с приоткрытым окном и почувствовала, как какое-то насекоме приземлилось ей на лоб. Девушка раздавила жука, но в течение суток после этого ее лицо покраснело и отекло — причина оказалась в яде. В больнице Ольга узнала, что случайно раздавила жука-томката, выделения которого вызывают ожоги.

Мелкий и ядовитый жук-томкат втречается во Вьетнаме. Он не кусается, но содержит сильный токсин, вызывающий болезненные химические ожоги tomcat beetle. Фото: Lemonade Serenade / Shutterstock / Fotodom

Осторожность стоит соблюдать и при аренде жилья у частников. Марина поделилась историей ее друзей, которые приехали во Вьетнам на зимовку и сняли красивую квартиру с новым ремонтом. «Ночью они проснулись от того, что на них с потолка упал таракан. А потом оказалось, что там за стеной была целая тараканья колония. На улице тоже есть тараканы и крысы — с этим ничего не поделаешь», — отмечает девушка.

Море и погода могут разочаровать

Туристы отдыхают на пляже Кхем на острове Фукуок во Вьетнаме. Март 2026 года Фото: Allison Joyce / Getty Images

Марина объясняет: во Вьетнаме россиянам стоит быть готовым и к высокой влажности воздуха, которая при жаре 30 градусов может испортить отдых. «Вещи здесь совершенно не высыхают, в ванной образуется плесень, волосы кудрявятся, а раны не заживают. Надо просто с этим смириться», — подчеркивает она.

Отдушиной при жаркой погоде могло бы стать море. Однако на некоторых особо популярных курортах Вьетнама оно превратились в «болото». «То, за чем летели, разочаровало больше всего. Вода на городском пляже мутная и местами грязноватая. Наверное, именно из-за этого у нас не случилось того самого ощущения "идеального пляжного отдыха", ради которого многие и едут к морю», — написали в отзыве россияне, побывавшие на отдыхе в Нячанге.

Вид на аквапарк, морской залив и вьетнамский город Нячанг Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

Илона отмечает — в Дананге, в сравнении с Нячангом, вода намного чище. Побережье мелкое, поэтому и детям будет удобно купаться. «В самом Дананге длинная береговая линия, где есть зоны для купания — там вода немного грязнее, чем если уехать подальше от города», — подчеркивает собеседница «Ленты.ру».

Уличная еда вызывает опасения

Я не хожу в местные кафе, мне действительно там страшно есть. Мне кажется, что в Азии лучше не видеть, как они готовят еду, потому что для них привычно все брать руками и готовить из продуктов, которые долго лежат на солнце. Возникают вопросы, насколько это безопасно Илона российская путешественница

На своем примере Илона показывает, что вьетнамская кухня не всем может быть по вкусу. Например, приехавшая во Вьетнам россиянка по имени Ольга зареклась возвращаться в эту страну из-за одного блюда, которое она увидела в продаже на улице — жареное мясо собак. Популярный местный деликатес она описала словами «не для слабонервных».

Уличная еда с мясными фрикадельками во Вьетнаме Фото: 2807 PS / Shutterstock / Fotodom

Отмечается, что Вьетнам активно развивается в сфере туризма, поэтому в его городах можно встретить множество ресторанов с разнообразной, в том числе русской кухней. Часто путешественники предпочитают питаться в заведениях европейского типа, где все выглядит знакомо, а главное — чисто, в отличие от придорожных кафе с пластиковыми стульями, которые популярны у местных жителей.

«Когда я приехала, мне было так противно от того, что они (вьетнамцы) едят, а потом весь мусор — все салфетки и отходы — сбрасывают под стол. У них культура такая», — рассказывает Илона.

Вьетнамцы действительно предпочитают сбрасывать мусор на землю. При этом на столе у них должно быть чисто. В России, наоборот, мусор остается на столе.

То, как мы едим, для них неприемлемо. То, как они едят, нам кажется странным Илона российская путешественница

Путешественница Марина, напротив, советует туристам посетить придорожные заведения и попробовать фо-бо в Ханое. Она говорит — это отдельный вид культурного погружения. Так, во Вьетнаме Марина впервые попробовала egg Coffee — кофе с сырым яйцом. «Звучит как какая-то дичь, но это действительно супервкусно и необычно. Сырое яйцо долго взбивают с сахаром, а потом на крепкий черный кофе выливают эту густую пену. Я влюбилась в этот напиток», — говорит москвичка.

Не улыбчивые, но гостеприимные

Побывавшие во многих странах Азии россияне удивляются тому, что вьетнамцы менее улыбчивые, чем таиландцы или балийцы. Они не станут подходить знакомиться, не будут показывать пальцами, как в Китае, или навязывать товар на продажу. Иной раз могут даже проигнорировать просьбу. «Я приехала с Бали и, если сравнивать балийцев и вьетнамцев, то вьетнамцы суперхолодные. Какого-то теплого приема я тут не ощутила», — говорит Илона.

Вид на оперный театр в столице Вьетнама Ханое Фото: Tuleyhcm / Shutterstock / Fotodom

Другая собеседница «Ленты.ру» отмечает, что ей, напротив, понравилось отсутствие во Вьетнаме «агрессивного азиатского маркетинга» и желания заработать на туристах любой ценой. «В Индии меня за руки тянули и орали мне вслед: "Купи! Купи!" и постоянно на каждом шагу куда-то зазывали. Во Вьетнаме я с таким ни разу не сталкивалась, продавцы в магазинах и на рынках вообще не будут тебя трогать, если ты сам к ним не обратишься», — замечает Марина.

Вьетнамцы совершенно точно менее улыбчивые, чем таиландцы, но это не значит, что они менее гостеприимные. Скорее, более искренние что ли. В этом они больше похожи на нас: русские тоже сначала холодны с незнакомцами, но если немного пообщаться поближе, они тебе раскроют душу и постараются помочь всеми силами Марина российская путешественница

«Внезапно я ощутила — что-то касается моей коленки»

В мае 2026 года СМИ потрясла новость об агрессивных домогательствах к российской туристке на пляже Kala Beach Club в Дананге. 27-летняя Кристина отдыхала на побережье с подругами. Девушка лежала на спине и стала жертвой проходящего мимо мужчины: он разбежался, рухнул рядом с ней на землю, раздвинул ее ягодицы руками и провел между ними языком.

Злоумышленника тут же отогнали, его даже сняли на видео. Однако полиция не стала принимать заявление туристки, объяснив, что у нее нет докозательств инцидента. Даже в российском консульстве Кристине сказали, что, вероятно, не смогут помочь.

Жилой район города Дананг, Вьетнам Фото: Woohae Cho / Getty Images

Илона рассказала «Ленте.ру», что незадолго до этого случая она столкнулась с домогательствами — тоже в Дананаге. Девушка заказала через приложение мототакси и осталась в ужасе от поездки. «Было 12 часов ночи. Я села на байк, и мы поехали. Живу я в 20 минутах от центра города. В это время улицы уже были пустые. Внезапно я ощутила — что-то касается моей коленки. Я сразу напряглась», — рассказала девушка.

Сперва она не обратила на это внимание, подумала — это же мотоцикл, на нем люди сидят очень близко друг другу, поэтому мужчина мог по ошибке задеть ее. Однако на всякий случай Илона решила отправить свою геопозицию подруге. Когда она зашла в приложение, узнала, что водитель отменил поездку. Затем он свернул в темный переулок. «В этот момент он положил руку на внутреннюю часть моего бедра и стал поднимать ее выше — все было очень быстро. Я сразу его оттолкнула. У него было такое выражение лица, будто он не понимает, чем я вообще недовольна и возмущена», — поделилась переживаниями туристка.

Оживленная пешеходная улица с неоновыми вывесками в Хошимине Фото: Emad Aljumah / Shutterstock / Fotodom

После того случая она обратилась в поддержу и в социальных сетях выложила рилс об инциденте. В итоге водителя заблокировали в приложении. Илона призналась, что этот инцидент сильно испортил ее впечатление о Вьетнаме.

Я от подруг слышала, что эта страна такая безопасная, здесь люди верующие, никто не будет трогать и обижать. Не ожидала, что сама с этим столкнусь. Ситуация очень страшная — это было жутко и неприятно Илона российская путешественница

Чем же Вьетнам лучше других азиатских стран?

Вьетнам остается любимым направлением россиян. У каждого туриста здесь — свой индивидуальный опыт. Многие подтверждают, что по соотношению цены и качества эта страна выигрывает у своих соседей.

Туристка позирует для фотографии в баре Sao Beach Bar на пляже Бай Там Сао в марте 2026 года на острове Фукуок Фото: Allison Joyce / Getty Images

Илона подчеркивает, во Вьетнаме — хорошая медицина, и все же безопаснее, чем на Бали. «О Вьетнаме у меня очень приятные впечатления, несмотря на грязь на улицах, несмотря на этих тараканов и крыс, которые появляются вечером. Все равно город Дананг и страна мне кажутся комфортными для жизни и по климату, и по сочетанию природы и цивилизации», — говорит она.

В итоге отличные впечатления от отпуска остались и у Марины: красивая природа, не очень острая еда, теплый климат, адекватные цены, возможность совместить разные виды отдыха. «Я бы еще с удовольствием съездила на север страны, обязательно посетила бы бухту Халонг, в тот раз на нее совсем не хватило времени. Побывала бы и в Хошимине — там такой индастриал: неоновые вывески — настоящий азиатский мегаполис. В целом если выбирать направление для зимовки, я бы однозначно советовала Вьетнам», — заключает российская путешественница.