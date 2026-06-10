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14:02, 10 июня 2026Путешествия

Россиянка увидела в Азии жареных собак и описала деликатес фразой «не для слабонервных»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Francesco Lorenzetti / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка побывала во Вьетнаме и описала популярный местный деликатес фразой «не для слабонервных». Роликом об этом она поделилась на своей странице @olya_mitiska в (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, туристка увидела на улице жареное мясо собак на продажу и была шокирована. Она заявила, что после этого больше никогда не вернется в страну Азии. В комментариях юзеры согласились с автором видео. «Ужас! Никогда туда не стремилась», «Специально отведенная порода для кормежки людей», «Думала поехать, но теперь нет», — писали пользователи.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала несколько блюд русской кухни, непонятных для американцев. В частности, автор публикации отметила, что американцы смотрят с подозрением на любую кашу.

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