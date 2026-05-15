Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 15 мая 2026Путешествия

Мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку и облизал ее промежность

Российская туристка стала жертвой сексуального нападения на пляже Вьетнама
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская туристка отправилась с подругами на отдых во Вьетнам и стала жертвой сексуального нападения — мужчина облизал ее промежность. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

27-летняя Кристина рассказала источнику, что загорала на пляже в компании. К россиянкам подошел незнакомец, который разбежался и рухнул на землю, затем раздвинул ягодицы девушки руками и начал лизать между ними.

Подруги пострадавшей бросились отгонять злоумышленника, они также успели заснять мужчину на видео. Кристина обратилась в местную полицию, но в участке ее заявление принимать не стали, так как у нее не оказалось видео самого инцидента.

После отказа возбуждать уголовное дело жительница России отправилась в консульство. Там ее заявление приняли, но предупредили, что, вероятно, не смогут помочь. На данный момент туристка пытается найти преступника и добиться справедливости через другие инстанции.

По данным Shot, Кристина загорала на пляже Kala Beach Club в Дананге.

Ранее пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку. Свидетелями стали как минимум три человека, включая бортпроводницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    На Западе связали арест Ермака со словами Путина о завершении конфликта на Украине

    Гиперреалистичный бронзовый кабаний клык из кургана в Тыве удивил ученых

    Лебедев высказался о европейской стране словами «не жили хорошо — не надо начинать»

    Многомиллионную скидку на особняк Стивена Сигала назвали небольшой

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о вернувшихся российских пленных

    В России оценили слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Россиян научили распознавать мошенников в домовых чатах

    Мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку и облизал ее промежность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok