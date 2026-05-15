Мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку и облизал ее промежность

Российская туристка стала жертвой сексуального нападения на пляже Вьетнама

Российская туристка отправилась с подругами на отдых во Вьетнам и стала жертвой сексуального нападения — мужчина облизал ее промежность. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

27-летняя Кристина рассказала источнику, что загорала на пляже в компании. К россиянкам подошел незнакомец, который разбежался и рухнул на землю, затем раздвинул ягодицы девушки руками и начал лизать между ними.

Подруги пострадавшей бросились отгонять злоумышленника, они также успели заснять мужчину на видео. Кристина обратилась в местную полицию, но в участке ее заявление принимать не стали, так как у нее не оказалось видео самого инцидента.

После отказа возбуждать уголовное дело жительница России отправилась в консульство. Там ее заявление приняли, но предупредили, что, вероятно, не смогут помочь. На данный момент туристка пытается найти преступника и добиться справедливости через другие инстанции.

По данным Shot, Кристина загорала на пляже Kala Beach Club в Дананге.

Ранее пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку. Свидетелями стали как минимум три человека, включая бортпроводницу.