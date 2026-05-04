16:03, 4 мая 2026Путешествия

Пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку

Алина Черненко

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пассажира самолета авиакомпании Swiss International Airlines обвинили в домогательствах в отношении спящей попутчицы. Подробностями истории поделился портал People.

Уточняется, что инцидент произошел 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США. Согласно жалобе, поданной в Южный округ Флориды, 48-летний житель Франции Гийом Себастьян Роже Матлер погладил рукой промежность 29-летней девушки, которая спала рядом с ним в салоне первого класса, а потом оставил ей записку. Свидетелями стали как минимум три человека, включая бортпроводницу.

Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
Один из очевидцев рассказал, что сначала Матлер и его попутчица «обменялись любезностями», после чего девушка отвернулась, свернулась калачиком на сиденье и уснула. Вскоре француз коснулся ее поясницы, пытаясь сделать вид, что рука соскользнула с подлокотника.

По словам другого очевидца, Матлер «двигал рукой как подводным аппаратом, пытаясь просунуть ее под одежду жертвы и между ее ног». Когда бортпроводнице сообщили о происходящем, она подошла к месту и увидела, как мужчина совершает «поглаживающие движения» в области влагалища девушки. Стюардесса сразу же пересадила Матлера в экономкласс.

Позже он вернулся, чтобы забрать вещи со своего места, и передал девушке визитную карточку, где было написано: «Ты выглядишь прекрасно, когда спишь». После того как бортпроводница разбудила пострадавшую и рассказала ей о случившемся, та призналась, что не была знакома с Матлером, начала дрожать и плакать.

Во время допроса француз сначала отверг все обвинения. Затем, узнав о показаниях многочисленных очевидцев и видеодоказательствах, заявил, что просто прикоснулся к женщине, сидевшей рядом с ним, и что не считал это чем-то серьезным. Сейчас злоумышленник находится в Федеральном центре содержания под стражей в Майами.

Ранее 52-летний пассажир авиакомпании Scoot Airlines надругался над попутчицей в самолете рукой. Он накрыл одеялом колени женщины, которая, как он полагал, спала, и трогал ее в течение десяти минут.

