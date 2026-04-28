Появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете

DM: 52-летний пассажир Scoot Airlines надругался над попутчицей в самолете рукой

52-летний пассажир авиакомпании Scoot Airlines надругался над попутчицей в самолете рукой. Подробности предполагаемого изнасилования появились у издания Daily Mail (DM).

По данным источника, Судхир Кумар Чаухан, летевший из Сингапура в Австралию, сел у прохода в ряду из трех кресел. Предполагаемая жертва разместилась на среднем сиденье, а еще один человек — у окна. Мужчина накрыл одеялом свою руку и колени женщины, которая, как он полагал, спала. В течение 10 минут индиец совершал противоправные действия. А когда мимо прошел член экипажа, прекратил их.

На данный момент Чаухан находится под стражей, в освобождении под залог ему отказали. Следующее слушанье по обвинениям в одном эпизоде ​​полового акта без согласия и трех эпизодах непристойного поведения на борту состоится 10 июля.

Ранее стало известно, что 13 апреля пассажир из Индии набросился на женщину, которая сидела рядом с ним во время перелета в Перт. «Обезумевшая от горя» пассажирка обратилась за помощью к бортпроводникам.