19:02, 28 апреля 2026Путешествия

Появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете

DM: 52-летний пассажир Scoot Airlines надругался над попутчицей в самолете рукой
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

52-летний пассажир авиакомпании Scoot Airlines надругался над попутчицей в самолете рукой. Подробности предполагаемого изнасилования появились у издания Daily Mail (DM).

По данным источника, Судхир Кумар Чаухан, летевший из Сингапура в Австралию, сел у прохода в ряду из трех кресел. Предполагаемая жертва разместилась на среднем сиденье, а еще один человек — у окна. Мужчина накрыл одеялом свою руку и колени женщины, которая, как он полагал, спала. В течение 10 минут индиец совершал противоправные действия. А когда мимо прошел член экипажа, прекратил их.

На данный момент Чаухан находится под стражей, в освобождении под залог ему отказали. Следующее слушанье по обвинениям в одном эпизоде ​​полового акта без согласия и трех эпизодах непристойного поведения на борту состоится 10 июля.

Ранее стало известно, что 13 апреля пассажир из Индии набросился на женщину, которая сидела рядом с ним во время перелета в Перт. «Обезумевшая от горя» пассажирка обратилась за помощью к бортпроводникам.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    На российском заводе запустили монтаж оборудования для сборки кроссоверов

    В России запретили продажу минеральной воды бренда из Армении

    На Западе высказались о растущей силе России в конфликте на Украине

    Названы простые способы сэкономить на электричестве

    Воздушный бой FPV-дронов исключили

    Появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете

    Названы самые важные правила в тренировках после 40 лет

    В российском городе сорванная ветром остановка едва не придавила мужчину

    Оценены последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для России

    Все новости
