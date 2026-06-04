В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по поезду в Крыму

Депутат Шеремет назвал спланированным удар ВСУ по поезду с мирными гражданами в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал спланированным и целенаправленным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поезду с мирными гражданами, следовавшему в Керчь. Реакцию парламентария публикует РИА Новости.

Комментируя атаку, Шеремет подчеркнул, что налицо террористическая сущность Киева.

Депутат уверен, что режим президента Украины Владимира Зеленского действует исключительно по согласованию с западными кураторами.

Об атаке ВСУ на пригородный поезд в Крыму стало известно утром в четверг, 4 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что в результате налета дрона не выжил один человек, еще трое получили ранения. Аксенов принес соболезнования семье жертвы. Кроме того, он пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку. На фоне произошедшего Южная пригородная пассажирская компания сообщила о приостановке движения всех пригородных поездов.

