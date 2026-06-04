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10:55, 4 июня 2026Россия

Решена судьба заподозренного в домогательствах и перевозке белого вещества митрополита РПЦ

Заподозренного в перевозке белого вещества митрополита Илариона отправили в Бразилию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Donatas Dabravolskas / Shutterstock / Fotodom

Заподозренного в перевозке белого вещества в Чехии и домогательствах к помощнику в Венгрии митрополита Илариона (Алфеева) решили отправить служить в Бразилию. Судьбу скандально известного священнослужителя раскрыли на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

В заявлении говорится, что новым местом службы Илариона была определена Бразилия, так как исполнение им обязанностей в Чехии после задержания полицией невозможно. Решение об отправке митрополита в Латинскую Америку было принято патриархом Кириллом.

«Вам определяется местом служения храм Святых апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза, Бразилия, а также храм Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где вам и надлежит пребывать», — процитирован текст указа на сайте патриархата.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились Иларион и сопровождавший его оператор. В багажнике были обнаружены «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». В итоге митрополиту и сопровождающему его водителю не предъявили обвинений, их отпустили без дополнительных ограничений, без залога, подписки или запрета на выезд.

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