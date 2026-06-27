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Силовые структуры
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16:46, 27 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности массового отравления едой в российском гастрономе

СК: Женщина умерла от отравления готовой едой в Астрахани, заболело четверо детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mark Agnor / Фотобанк Лори

В Астрахани умерла женщина после отравления готовой едой из местного гастронома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Среди 15 пострадавших от массового отравления четверо детей. Всем заболевшим поставлен диагноз сальмонеллез, он подтвержден лабораторными исследованиями.

По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Среди госпитализированных бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратились мать с тремя детьми и еще несколько человек.

По факту массового отравления людей Роспотребнадзор начал проверку.

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