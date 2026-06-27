Бывший замминистра и еще 14 человек заболели после визита в российский гастроном

В Астрахани госпитализировали бывшего замминистра здравоохранения и еще 14 человек после визита в местный гастроном. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратилась женщина с тремя детьми и еще несколько человек, среди которых экс-замглавы Минздрава Астраханской области Павел Джуваляков.
Врачи диагностировали у всех сальмонеллез. Заболевшие употребили готовую еду из Михайловского гастронома. В настоящее время они находятся в инфекционном отделении. По факту массового отравления людей Роспотребнадзор начал проверку.
Ранее сообщалось о задержании владельца волгоградского кафе «ЕвроАзия», в котором произошло массовое отравление.