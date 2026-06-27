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16:25, 27 июня 2026Экономика

Названы сроки решения вопроса с бензином в одном регионе России

Губернатор Иркутской области рассчитывает нормализовать ситуацию с бензином за 10–14 дней
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Власти Иркутской области надеются стабилизировать ситуацию с бензином в регионе в промежутке 10–14 дней. Информацию об этом опубликовал в субботу в своем Telegram-канале областной губернатор Игорь Кобзев.

На данный момент этот вопрос находится на обсуждении с федеральными ведомствами, правительством РФ, Совфедом и «Роснефтью», уточнил Кобзев. Сами переговоры он оценил как непростые, добавив при этом, что они позволяют рассчитывать на нормализацию ситуации в ближайшее время.

С российским энергогигантом, в частности, удалось договориться о том, что в Иркутскую область будут направлены дополнительные объемы топлива, рассказал Игорь Кобзев. На данный момент прорабатываются детали снабжения бензином в том числе независимых сетей АЗС, пояснил иркутский губернатор. Решаются, в частности, правовые аспекты данных поставок.

Одной из причин дефицита Кобзев назвал искусственный ажиотаж, из-за которого водители транспортных средств начали впрок запасаться бензином, а спекулянты — перепродавать топливо по высоким ценам.

Ранее об искусственном характере этой проблемы заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он сообщил, что нужные объемы топлива в стране в действительности имеются, выделив в качестве региона, где с этим есть трудности, только Крым.

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