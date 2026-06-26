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23:01, 26 июня 2026Россия

В Госдуме необычно высказались о причинах нехватки бензина в России

Миронов назвал дефицит бензина в России искусственным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Дефицит топлива в России носит искусственный характер, поскольку необходимые для потребления объемы бензина имеются. О причинах нехватки топлива необычно высказался лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает «Коммерсант».

«Я официально говорю: бензин в стране есть. Кто-то хочет наварить на ровном месте. Один нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) там долбанули, но это один НПЗ. Бензин есть», — заверил он.

Политик подчеркнул, что проблемы с топливом в действительности испытывает Крым. По его словам, он хотел отправить на курорт в Евпаторию парализованных больных, но от этой затеи пришлось отказаться, так как в санатории не было воды, света и газа. «Люди там мучаются. Понятно, что эти сволочи [Вооруженные силы Украины] долбят», — добавил Миронов.

Ранее о ситуации с бензином высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно», — сказал он.

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