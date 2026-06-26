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22:17, 26 июня 2026Экономика

Глава Подмосковья высказался о ситуации с бензином

Воробьев назвал ситуацию с бензином в Подмосковье контролируемой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Ситуация с бензином в Московской области находится под контролем. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно», — сказал он.

На вопрос о том, удастся ли нормализовать ситуацию с бензином в ближайшее время, Воробьев ответил, что власти Подмосковья «делают все для этого».

Ранее вице-премьер Александр Новак оценил ситуацию с бензином в России. «У нас топлива достаточно на рынке», — отметил он, уточнив, что в настоящее время ведется перестройка логистических связей системы с учетом имеющихся потребностей, и «балансировка рынка потребует какое-то время».

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