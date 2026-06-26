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11:21, 26 июня 2026Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке топлива

Новак: Балансировка рынка топлива потребует какое-то время
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На российском рынке хватает топлива, сказал вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать увеличения предложения. Его оценку приводит ТАСС.

«У нас топлива достаточно на рынке», — отметил Новак, уточнив, что в настоящее время ведется перестройка логистических связей системы с учетом имеющихся потребностей и «балансировка рынка потребует какое-то время».

По его словам, возникший ажиотаж привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30 процентов.

В начале недели Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он подчеркнул, что в России задействуют те резервы, что раньше не использовались, в том числе речь идет о максимальном увеличении производства вертикально интегрированными нефтяными компаниями. В тот же день, 23 июня, в Госдуму внесли поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на улучшение ситуации со снабжением бензином внутрироссийского рынка. Их оперативно приняли во втором и третьем чтениях 24 июня.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо в России не произошло, поскольку цены выросли в основном на независимых заправках, а на АЗС вертикально интегрированных компаний значительного роста не наблюдается.

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